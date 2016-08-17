ترامب يتعهد برفض التعصب ووزير ألماني يتهمه بالكذب (غيتي)

تعهّد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب "برفض عدم التسامح" إذا أصبح رئيساً، بينما يتهمه معارضوه بالتعصب في مختلف تصريحاته حول الهجرة المكسيكية أو المسلمين.

وقال ترامب، في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء، "إنه التزامي حيال الأمريكيين: بصفتي رئيساً سأصبح بطلكم الأكبر".

ووعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني بأن يكافح ليعامل كل أمريكي بعدالة ويتلقى حماية بعدالة ويكرم بعدالة".

وأضاف "سنرفض عدم التسامح والكراهية والقمع بكل أشكالها وسنسعى إلى بناء مستقبل جديد قائم على ثقافتنا وقيمنا المشترطة كشعب أمريكي موحد".

وأثار ترامب استياء في بداية حملته بعدما صرح أنه سيمنع الأجانب المسلمين من دخول الولايات المتحدة مؤقتاً في إطار مكافحة هجمات المسلحين، إلا أنه خفف من حدة هذا التصريح بعد ذلك، وقال إنه يريد تعليق الهجرة مؤقتاً من بعض المناطق الأكثر خطورة واضطراباً في العالم المعروفة بتصدير الإرهاب.

ومن مقترحاته الأخرى التي اعتبرها معارضوه فضيحة، مشروعه بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير المشروعة من هذا البلد، التي تجلب معها -على حد قوله-العنف وتهريب المخدرات.

من جهة أخرى، اتهم مايكل روث، وزير الشؤون الأوربية الألماني، ترامب بتجاهل الحقائق فيما يتعلق بسياسة المستشارة أنغيلا ميركل تجاه اللاجئين، حيث أكد ترامب في مؤتمر بأوهايو يوم الاثنين بأن فتح الأبواب أمام اللاجئين أدى إلى زيادة هائلة في الجريمة.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر، أن قرار ميركل استقبال أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا "كارثة" مضيفاً أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تريد أن تكون مثل ميركل.

لكن الوزير الألماني كذّب ترامب وطالبه بضرورة تصحيح بياناته ومعلوماته التي تستند إلى مخاوف وأكاذيب وأنصاف حقائق.