باحثون: انخفاض متوقع في حرارة الأرض العام المقبل

قال علماء اليوم الأربعاء إن من المحتمل أن تنخفض حرارة الأرض في 2017 عن المستويات القياسية شديدة الحرارة التي عززت عزم الدول العام الماضي على التوصل إلى اتفاق لمكافحة التغير المناخي.

كان شهر يوليو تموز أشد الأشهر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القرن التاسع عشر وساهمت في ذلك الغازات المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة "النينيو" المناخية التي ترفع حرارة شرق المحيط الهادي.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قبل أيام إن فرص أن يصبح 2016 أشد الأعوام حرارة تتجاوز 99 في المئة ليتقدم على 2015 و2014.

وفي خروج مرحب به عن هذا الاتجاه تقل احتمالات تسجيل رقم قياسي جديد في 2017 مع تلاشي تأثير ظاهرة النينيو المناخية التي ترفع حرارة شرق المحيط الهادي وتعوق أنماط المناخ في أنحاء العالم من عامين إلى سبعة أعوام.