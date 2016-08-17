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العفو الدولية: 18 ألفا قتلوا في سجون الأسد

17/8/2016

العفو الدولية: 18 ألف قتلوا في سجون الأسد

قالت منظمة العفو الدولية إن نحو 18 ألف شخص قتلوا في سجون النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من خمس سنوات.

كما أكدت المنظمة في تقرير لها أن السجناء تعرضوا منذ اللحظة الأولى للتعذيب الشديد وغيرها من أشكال إساءة المعاملة.

واتهمت المنظمة دمشق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

واستندت العفو الدولية في تقريرها إلى شهادات 65 معتقلا سابقا في السجون السورية.

وقال فيليب لوتر، مدير المنظمة في منطقة الشرق الأدنى: "قائمة قصص الرعب" تظهر "بتفاصيل وحشية العمليات المخيفة لإساءة معاملة السجناء".

وأكد لوتر أن التعذيب جزء من التجاوزات المنتشرة ضد جميع من يشتبه بأنهم يعارضون الحكومة.

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