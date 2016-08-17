السودانية "كوثر السماني" أول صائدة ومُصدِّرة عقارب!

كوثر السماني-أول صائدة ومصدرة عقارب للصين (النيل الأزرق)

بالضوء الأزرق وملقاط مصنوع من الألومنيوم استطاعت السودانية كوثر السماني أن تجد طريقها لتجارة مربحة قائمة على صيد وتصدير العقارب إلى الصين!

كوثر التي كانت تعمل في مجال التخليص الجمركي بمطار الخرطوم الدولي لم تكن تعلم أن مجرد تعارف بالصدفة عن طريق إحدى زميلاتها برجل صيني في المطار سيغير مجرى حياتها، حين طلب منها الرجل كميات كبيرة من العقارب.

الفكرة العابرة أثارت فضول السودانية الطموحة فقررت البحث وراء طريقة رسمية تسمح بتصدير العقارب للخارج وبالفعل بدأت الطريق، وفي لقائها مع قناة النيل الأزرق السودانية روت كوثر الحكاية من البداية.

لم يكن لدى كوثر أية فكرة عن تربية أو صيد العقارب قبل أن يثيرها مطلب الزائر الصيني لبلادها، فبدأت البحث وراء الإجراءات الرسمية وكانت تلك أصعب المراحل فبدأت بالسؤال في مصلحة الجمارك فتعجبوا لطلبها حيث لا يوجد وثائق رسمية لتصدير العقارب.

فكررت المحاولة في وزارة التجارة الخارجية فلم تجد، وبعد محاولات عديدة لإيجاد جهة تسمح بتصدير العقارب بطريقة رسمية، نجحت كوثر في إيجاد الوثائق الرسمية لتعترف بها الدولة ويتم تسجيل الأوراق في 2014، بحسب قولها، لتصبح أول صائدة ومصدرة عقارب بشكل رسمي.

وبمجرد الموافقة قامت كوثر بعمل دراسة علمية لمعرفة كل ما يتعلق بالعقارب وطرق حياتها وابتكرت طريقة خاصة لتحنيطها بنفس هيئتها، ثم قامت بعمل دراسة جدوى اقتصادية حول المشروع وبدأت بتنفيذه فوراً، من خلال فريق عمل يعمل على تجميع العقارب.

ويتم تجميع العقارب في الليل من خلال تسليط الضوء الأزرق الذي يجذبها ثم يتم التقاطها بملاقيط ألومنيوم وتحفظ في صناديق زجاج محكمة الغلق يتخللها ثقوب للتنفس مع بعض التربة من نفس بيئتها والحفاظ عليها في بيئة رطبة، ثم يتم تحنيطها بنفس هيئتها لحين التصدير.

وتتغذى العقارب -وهي سريعة التكاثر حيث تضع ما بين 100 و200 بيضة- على حشرات صغيرة من نفس جنسها أي من فصيلة العناكب، وبعد تحنيط العقارب يتم بيعها وتصديرها محنطة بالكيلو لتلك الشركة الصينية، التي تسوقها كطعام أو في صناعة العقاقير.

ويتم تجميع العقارب عادة من أطراف الخرطوم وغابات النيل الأزرق ومن مناطق كسلا والمسعودية والولاية الشمالية، وقالت كوثر إن جميع من كانوا حولها استنكروا واستغربوا الفكرة في البداية خاصة كونها امرأة والعقرب مخيف وسام، لكن مزرعة العقارب أصبحت واقعا رسميا.

وتنتظر كوثر الفرصة للتوسع في عملها خاصة وأن منطقة شرق آسيا مشهورة بأكل العقارب باعتباره وجبة طعام رئيسية على المائدة الآسيوية، وهي تنتظر عروضاً من باكستان الآن. وتلك حكاية كوثر التي تصطاد العقارب برومانسية عبر الضوء الأزرق في الليل.