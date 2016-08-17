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"الحشد الشعبي" يحرق عشرات المنازل في الرمادي

17/8/2016

عناصر من الحشد الشعبي/ أرشيفية

اتهم مسؤولون عراقيون محليون عناصر من الحشد الشعبي بإحراق العديد من المنازل والمحال التجارية في مناطق شرق الرمادي مطالبين بسحب مليشيات الحشد الشعبي وتسليم المناطق.

وقالت شرطة محافظة الأنبار في بيان صحفي إن" عناصر من الحشد الشعبي قامت بالإحراق المتعمد لنحو 30 منزلا ومحلا تجاريا في جزيرة الخالدية المحررة مؤخرا"، مؤكدة أنها أبلغت حكومة الأنبار المحلية بتلك الممارسات .

بدوره، قال العضو السابق بمجلس الأنبار مزهر الملا إن" عناصر من الحشد  الشعبي قاموا بإحراق العديد من المنازل التي تعود للمدنيين في منطقة الحامضية شرق الرمادي"، مضيفا"  أن منازل المدنيين كانت مغتصبة من قبل تنظيم الدولة قبل تحريرها، فيما قام بعض عناصر الحشد بإحراقها بدون أي مبرر عشية دخولهم إليها".

وأكد أن بعض المنازل المحروقة تعود لأفراد من الشرطة التي قاومت "داعش"، داعيا إلى تسليم تلك المناطق لأبناء المدينة المنضوين تحت مظلة الحشد العشائري كونهم الأولى بحمايتها من أي جهة كانت.

واتهمت جهات سياسية وعشائرية الحشد الشعبي عند تحرير مدينة الفلوجة منذ أكثر من شهرين بتنفيذ مجازر قتل وتعذيب مئات المدنيين في منطقة  الصقلاوية شمال المدينة.

كانت القوات العراقية والشرطة الاتحادية استعادت مؤخرا مساحات شاسعة شرق وشمال الرمادي عاصمة الأنبار من قبضة مسلحين من بينها جزيرة الخالدية والحامضية والبوعيثة شمال المدينة.

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