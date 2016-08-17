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الجزائري محرز يمدد عقده مع ليستر حتى 2020

17/8/2016

اللاعب الجزائري رياض محرز

أعلن ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أن اللاعب الجزائري رياض محرز وضع حدا للتكهنات حول مستقبله بالتوقيع على عقد جديد سيبقيه في النادي حتى يونيو حزيران 2020.

 وانتقل اللاعب الجزائري الدولي (25 عاما) إلى ليستر قادما من فريق لوهافر بدوري الدرجة الثانية الفرنسي في يناير كانون الثاني2014 واقتفي أثر زملائه ويس مورجان وجيمي فاردي وكاسبر شمايكل بتمديد عقودهم مع الفريق.

وخسر الفريق بقيادة المدرب كلاوديو رانييري أمام هال سيتي مطلع الأسبوع في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب ولكنه يتطلع لخوض أول مباراة على أرضه هذا الموسم أمام ارسنال يوم السبت.

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