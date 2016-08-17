الأهلي المصري يقرر عدم المشاركة في الدوري المحلي

فريق الأهلي المصري لكرة القدم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، الاعتذار عن عدم المشاركة عدم المشاركة ببطولة الدوري المحلي لكرة القدم في الموسم الجديد، في ظل عدم توافر ضمانات أمنية حقيقية وجدية.

وقال الأهلي في بيان على موقعه الرسمي الأربعاء "إنه بناء على قرار مجلس الإدارة بإيقاف تدريبات فريق كرة القدم، وبعد طلب مقابلة وزير الداخلية دون تلقي رد وتحديد موعد حتى الآن، لحماية لاعبي الأهلي وأعضائه ومنشأته، قرر المجلس عدم المشاركة في بطولة الدوري بالموسم الجديد، وكذلك الامتناع عن المشاركة في قرعة الدوري المقررة الاثنين المقبل".

وحدد اتحاد الكرة المصري الاثنين المقبل موعدا لإقامة قرعة الموسم الجديد الذى تقرر أن ينطلق 15 ايلول/سبتمبر المقبل .

وكان عدد من مشجعي الأهلي قد اقتحموا مران الفريق أمس الثلاثاء على ملعب التدريب بمدينة نصر واشتبكوا لفظيا وبدنيا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اعتراضا على نتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة بالخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 1-3 ثم ضياع فرصة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع زيسكو الزامبي فى الجولة الخامسة لدور المجموعات واحتلال الفريق المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتبقى له مباراة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام اسيك لا طائل من خوضها بعدما تأهل الوداد المغربي وزيسكو الزامبى للدور قبل النهائي برصيد 10 نقاط.

ويعد خروج الأهلي من دوري الأبطال النتيجة الأسواء في تاريخ مشاركته باعتباره حامل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة 8 مرات .

وأدى اقتحام جماهير الأهلي إلى إلغاء مران الفريق في فرع النادي بمدينة نصر شرق القاهرة بعد نقله من الملعب الرئيس بفرع الجزيرة وسط العاصمة خشية اقتحام "الألتراس" للمران كما تعرض حسام غالي وعمرو جمال لاعبي الفريق للإصابة من اعتداء الجماهير عليهما.

وتطالب جماهير الأهلي برحيل الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق باعتباره السبب الرئيس – على حد قولهم – في تذبذب المستوى وضياح بطولة الكأس والخروج من دوري الأبطال . على الرغم من قيادته الأهلي إلى تحقيق لقب الدوري المصري قبل شهرين ، كما طالبت الجماهير برحيل عدد من اللاعبين الذى اعتبرتهم بأنهم لايستحقوا البقاء في الفريق .

ويتمسك محمود طاهر رئيس النادي ببقاء مارتن يول في منصبه ، لمنحه الفرصة كاملة مع إجراء تغييرات في الجهاز المعاون وإصلاحات في قطاع كرة القدم سيتم الإعلان عنها عقب مباراة الفريق وأسيك أبيدجان في الجولة الأخيرة لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في 24 اب/أغسطس الحالي .

كما وافق مجلس الأهلي على قبول استقالة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" من رئاسة قطاع كرة القدم بالنادي، والتي تقدم بها بشكل رسمي اليوم.