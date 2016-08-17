إعلامي مصري: "سنشتري للسيسي يختا بـ500 مليون بالعند فيكم"

الإعلامي محمد عبد الرحمن

قال الإعلامي المصري محمد عبد الرحمن في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي توتير "أقول لمروجي شائعة شراء الرئاسة 4 طائرات فاخرة بـ300 مليون يورو: وسنشتري للسيسي غدا صباحا يختا بـ500 مليون يورو بالعند فيكم"

وتأتي تغريدة عبد الرحمن بعد تداول صور قالت صحيفة "الموقف المصري" إنها من داخل طائرات "فالكون إكس 7" الفرنسية، والمخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسئولين، والتي قررت الحكومة المصرية شراء 4 طائرات منها بقيمة 300 مليون يورو.

وأكدت صفحة "الموقف المصري" أن مصر لا تحتاج إلى طائرات رئاسية جديدة، نظرا لأنها تمتلك بالفعل أسطول طائرات رئاسية ضخم منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتضمن 24 طيارة متنوعة على رأسها الطائرة الفخمة Airbus A320-200.

وذكرت صحيفة "لا تريبون" الاقتصادية الفرنسية أن شركة "داسو" للطيران الفرنسية، وقعت العقد مع الحكومة المصرية بالفعل. وكانت الشركة قد سبق أن باعت بالفعل 24 مقاتلة رافال إلى مصر العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن مصر بصدد إرسال الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد.

لكن صحيفة اليوم السابع المصرية نقلت عن مصادر وصفتها بـ"الرئاسية" نفيها شراء "مؤسسة رئاسة الجمهورية" أية طائرات، لكنها لم تنف شراء أي جهة حكومية أخرى للطائرات.