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طائرات روسية تنطلق من إيران لقصف سوريا

16/8/2016

طائرات روسية تقصف أهداف في الأراضي السورية ـ رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات تابعة لها قصفت أهدافاً في مدن سورية، اليوم الثلاثاء، عقب إقلاعها من قاعدة همدان الجوية في إيران، للمرة الأولى.

وذكرت الوزارة في بيان، أن طائرات روسية من طراز (تي يو-22 إم3) و (اس يو-34)، أقلعت من قاعدة همدان الجوية في إيران، وقصفت مواقع في مدن حلب، ودير الزور، وإدلب.

وأوضح البيان أن الطائرات عادت سالمة إلى القاعدة الإيرانية، عقب إتمام مهامها بنجاح، دون توضيح مزيد من التفاصيل عن طبيعة العملية والأهداف التي قُصفت.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا، قواعد عسكرية إيرانية في قصف مواقع داخل الأراضي السورية، وجرت العادة على إقلاع الطائرات المشاركة في الحرب، إمَا من قاعدة حميميم السورية في محافظة اللاذقية، أو من الأراضي الروسية نفسها.

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