صور.. مصر تشتري 4 طائرات رئاسية فاخرة بقيمة 300 مليون يورو

الطائرة الفرنسية من الداخل

نشرت صفحة "الموقف المصري" على موقع فيسبوك صورا قالت إنها من داخل طائرات "فالكون إكس 7" الفرنسية، والمخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسئولين، والتي قررت الحكومة المصرية شراء 4 طائرات منها بقيمة 300 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "لا تريبون" الاقتصادية الفرنسية أن شركة "داسو" للطيران الفرنسية، وقعت العقد مع الحكومة المصرية بالفعل. وكانت الشركة قد سبق أن باعت بالفعل 24 مقاتلة رافال إلى مصر العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن مصر بصدد إرسال الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن تلك الصفقة ستساعد الشركة التي عانت من خسارة سريعة في مجال طائرات رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

واشارت الصحيفة إلى أن مصر تريد استبدال أسطول طائراتها الحكومية المكون من طائرات أمريكية بالجديدة الفرنسية.

وأكدت صفحة "الموقف المصري" أن مصر لا تحتاج إلى طائرات رئاسية جديدة، نظرا لأنها تمتلك بالفعل أسطول طائرات رئاسية ضخم منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتضمن 24 طيارة متنوعة على رأسها الطائرة الفخمة Airbus A320-200.

وتأتي هذه الصفقة رغم تكرار دعوات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين بالتقشف والتوفير والتبرع لصالح "مصر".

لكن صحيفة اليوم السابع المصرية نقلت عن مصادر وصفتها ب"الرئاسية" نفيها شراء "مؤسسة رئاسة الجمهورية" أية طائرات، لكنها لم تنف شراء أي جهة حكومية أخرى للطائرات.