شاهد: من ضابط في سلاح الجو النازي إلى أسطورة في كرة القدم

للساحرة المستديرة حكايات وروايات على مدار التاريخ بعضها محفور في الذاكرة والآخر يتوارى خلف زحام الحياة .. موقع "الجزيرة مباشر" يفتش الذكريات ليستخرج في زاوية جديدة نوادر كرة القدم ضمن حلقات "حكايات الساحرة المستديرة".

الحلقة الثالثة: من ضابط في سلاح الجو النازي إلى أسطورة في كرة القدم.

قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء وتنتابك الدهشة قليلا لكن سرعان ما سيزول كل ذلك في السطور التالية عندما تتعرف على حكاية صاحب قصتنا اليوم.

بطل حكايتنا اليوم هو حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيرت تروتمان وأحد أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم حيث قاد ناديه مانشستر سيتي للفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1956 .

ولد بيرت تروتمان في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1923 في مدينة بريمن الألمانية، انضم وهو في عمر الثانية عشرة لمنظمة شباب هتلر وعندما بلغ الثامنة عشر التحق بسلاح الجو النازي وحارب على الجبهة الروسية وحقق العديد من البطولات ونال العديد من الأوسمة والتكريمات، وللاستفادة من خبراته تم نقله للجهة الغربية في إنجلترا، وفي أثناء هذه الفترة وقع له حادث غير مجرى حياته حيث تم أسره خلال الحرب العالمية الثانية وأودع في أحد السجون حتى انتهت الحرب.

عقب خروجه من المعتقل رفض العودة لبلاده وفضل البقاء في إنجلترا وعمل في الزراعة. في عام 1948 انضم لفريق سانت هيلين تاون لمدة عام، وعندما ذاع صيته اشتراه مانشستر سيتي، وسرعان ما أصبح الحارس الأول والأساسي لفريق المان سيتي وأحد أبرز حراس الدوري الإنجليزي حيث أمضى في صفوف مانشستر سيتي 15 عاما مدافعا عن عرين مرماهم.

بلغت ذروة تألق تروتمان في عام 1955 عندما قاد فريقه لنهائي كأس انجلترا وأحضر والديه لمشاهدة النهائي لكنهم خسروا المباراة ولم يتوج فريقه باللقب لكنه سرعان ما عاد مجددا وقاد فريقه للوصول للنهائي في العام التالي (1956) وتمكنوا من إحراز اللقب بعد فوزهم في النهائي على برمنغهام 3-1 وفي هذه المباراة أصيب تروتمان إصابة بالغة حيث اصطدمت عنقه بقدم مهاجم برمنغهام لكنه أصر على استكمال المباراة حتى النهاية وعقب المباراة وعن إجرائه لبعض الفحوص الطبية اكتشف إصابته بكسر في العنق وفقرات الظهر، لكم أن تتخيلوا لاعب يصر على استكمال مباراة كاملة وهو مصاب بكسر في العنق!

استدعاه منتخب ألمانيا عام 1953 للعب كأس عالم 1954 لكنه رفض وذلك لأن الاتحاد الألماني وقتها كان يشترط أن يكون لاعبو المنتخب الألماني يلعبون في الدوري الألماني فرفض لأنه كان يريد استكمال مسيرته في الدوري الإنجليزي فحرم نفسه من التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده في سويسرا عام 1954.

حصل بيرت تروتمان على لقب أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي عام 1956 وأنهى حياته الكروية في موسم 1965-1966 مع نادي ولينغتنون تاون الإنجليزي، وفي عام 1997 حصل على وسام الاستحقاق البريطاني، كما حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2004 ، وأدرج أسمه في قاعة مشاهير إنجلترا عام 2005، كما عين منسق للعلاقات الألمانية الإنجليزية، كما درب عدة منتخبات مثل ليبيريا وبورما وباكستان وتنزانيا وذلك بتكليف من الفيفا.

رحل تروتمان عن عالمنا في 19 يوليو عام 2013، لكنه بدون شك سيظل أحد عمالقة وأساطير الساحرة المستديرة.