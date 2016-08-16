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شاهد: فيديو مسرب يكشف موقف ياسر برهامي من مذبحة رابعة

16/8/2016

بث شاب سلفي من الإسكندرية فيديو للداعية السلفي ياسر برهامي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر موقفه من مذبحة رابعة العدوية.

وأنكر برهامي في الفيديو حصول حرق لجثث القتلى في ميدان رابعة العدوية، زاعما أن المتظاهرين كانوا يستخدمون مواد كيميائية للحد من مفعول الغاز المسيل للدموع، وهي السبب في احتراق الخيام والجثث، وليس قوات الجيش والشرطة.

وبرأ برهامي قيادات الجيش والشرطة من دماء القتلى، وحمل قيادات الإخوان والمعتصمين مسؤولية الدماء التي أريقت، قائلا: "يجب عدم الدخول في معركة محسومة مسبقا، هذا مع الكفرة، فما بالنا مع ناس مسلمين وحريصين على عدم سفك الدماء؛ لأنهم لو كانوا حريصين على سفك الدماء، لأصبحت هذه الدماء أنهارا.

وقال أحمد عبد الحميد صاحب الفيديو المسرب إنه سجله في لقاء لياسر برهامي مع عدد من كوادر الدعوة السلفية عقب الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، للرد على تساؤلات غاضبة لبعض الشباب حول موقف حزب النور من مذبحة رابعة.

وشدد برهامي برهامي على أن قوات الجيش والشرطة كانت حريصة كل الحرص على عدم إصابة أي فرد، لكن قيادات الإخوان أرادت المتاجرة بالقتلى لإحداث موجة ثورية على طريقة 25 و28 يناير، مضيفا أنها كانت مستحيلة لأنه في 28 يناير لم يتدخل الجيش ووقف موقفا سلبيا من الأحداث أما في اعتصام رابعة فكان الجيش موجود يساند الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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