شاهد: سوق عكاظ.. مهرجان سعودي يعيد الحياة لمشاهد من الماضي

ثلاثة رجال يمتطون خيولا ويسيرون في طريق ترابية نحو ساحة البلدة وهم يضعون أردية قديمة ملونة. وعبد يتقافز في الهواء مستعرضا رشاقته أمام مشتر مرتقب بينما يساوم رجال بعضهم بعضا بشأن سعر إبل معروضة للبيع.

مشاهد قديمة من الجزيرة العربية (السعودية الآن) يجتهد منظمو مهرجان سوق عكاظ السنوي في مدينة الطائف في تصويرها حية أمام عيون زوار دورته العاشرة الحالية هذا الصيف.

ويتاح لزوار السوق مشاهدة عروض مسرحية وكيفية صناعة منتجات يدوية قديمة وآنية فخارية تقليدية على غرار ما كان يجري في ذات المكان قبل مئات السنين في سوق عكاظ التاريخي.

وجاء انطلاق مهرجان سوق عكاظ الذي يستمر عشرة أيام في ذات المكان الذي كان يُنصب فيه سوق عكاظ القديم في الهواء الطلق في إطار جهود لإحياء التراث الثقافي للمملكة الذي عانى إهمالا.

ويزور مهرجان عكاظ ما يصل إلى 50 ألف زائر يوميا، وأصبح محطة رئيسية للسائحين من منطقة الخليج العربية.

ويسعى المهرجان إلى إعطاء لمحة عن الماضي مع الاهتمام بإظهار حداثة اليوم في آن واحد.

ويعتبر مكان سوق عكاظ القديم رمزا تاريخيا حيث كان يجتمع فيه المفكرون القدماء والشعراء العرب فيما مضى وتبادل الأفكار والمعارف وإلقاء أحدث الأشعار.

ودورة هذا العام هي العاشرة لمهرجان سوق عكاظ بعد إعادته للحياة في 2006 على يد الأمير خالد الفيصل عندما كان أميرا لمنطقة مكة المكرمة في فترة ولايته الأولى.