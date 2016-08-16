شاهد: جنازة مهيبة لإمام نيويورك القتيل واعتقال مشتبه به

شيع المئات من المسلمين في نيويورك أمس الاثنين جنازة الإمام مولاما أكونجي ومرافقه ثراء الدين اللذين قتلا يوم السبت بينما وجهت الشرطة الاتهام لرجل يعيش في منطقة بروكلين بالقتل في الحادث الذي يراه الكثير من أبناء الجالية البنغلادشية جريمة كراهية.

وجذبت صلاة الجنازة على الإمام مولاما أكونجي (55 عاما) وثراء الدين (64 عاما) جمعا كبيرا في ساحة لانتظار السيارات قرب مسرح الهجوم الذي وقع عقب صلاة الظهر بمسجد الفرقان في منطقة أوزون بارك في كوينز.

وصاح بدر خان مؤسس المسجد مخاطبا حشد المشيعين قائلا "نريد العدالة."

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلا يعيش في مدينة نيويورك وجه له اتهام يوم الاثنين بالقتل فيما يتصل بوفاة إمام مسجد ومساعده اللذين قتلا بالرصاص في مطلع الأسبوع.

وأضاف المتحدث أن اوسكار موريل (35 عاما) -وهو من بروكلين-وجهت إليه تهمتان بالقتل من الدرجة الثانية في الحادث.

وقالت الشرطة في بيان إن المسلح اقترب من الرجلين من الخلف وأطلق النار على رأسيهما من مسافة قريبة نحو الساعة 1:50 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1750 بتوقيت جرينتش) في حي أوزون بارك بمنطقة كوينز.

وقال ملة الدين (57 عاما) وهو أحد سكان المنطقة إن القتيلين ولدا في بنغلادش وأضاف أنه كان مقربا من أكونجي الذي وصفه بأنه "مسالم وهادئ" وأب لسبعة أطفال وهو محبوب في الحي.

وأضاف "المهم هو أن أشخاصا أبرياء قتلوا بالرصاص بغض النظر عما إذا كانت جريمة كراهية.”