شاهد: توصيل الطلبات بالروبوت يوسع عمل مطعم في أستراليا

استولت مطاعم دومينوز بيتزا الشهيرة على مساحة واسعة من السوق في أستراليا بعد اعتمادها في توصيل الطلبات إلى المنازل على استخدام روبوت طورته الشركة خصيصا لهذا الغرض.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الشركة سجلت زيادة في المبيعات قدرها 32.7% بما يساوي مليارا و960 دولارا أمريكيا للسنة الحالية 2016 بزيادة في معدل الأرباح قدرها 43.6% عن السنة السابقة.

وتتوقع الشركة أن تفتتح حوالي 300 محل جديد للبيتزا في إستراليا بحلول عام 2025 ليرتفع عدد محلاتها من 714 إلى 1200 في أستراليا وحدها.

ولدى روبوت دومينوز بيتزا نظام ملاحي لتحديد المواقع، مع ضمانة لتسليم البيتزا في الوقت المحدد، من خلال التنبيه على الزبائن بالرسائل النصية القصيرة بأن موعد تسليم البيتزا قد حان.