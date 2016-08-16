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شاهد: تعرف على طبقة "الداليت" ولماذا يتظاهرون في الهند

16/8/2016

احتشد آلاف من الطبقة الدنيا في الهند، المعروفة باسم الداليت ـ كانت تعرف سابقا باسم المنبوذين ـ في ولاية غوجارات غربي الهند أمس الاثنين للاحتجاج على الهجمات الأخيرة على أفراد المجتمع من قبل المتشددين الهندوس

وانضم عدد كبير من المسلمين أيضا إلى المظاهرة التي بدأت من مدينة أحمد آباد وانتهت في أونا.

وتنتمي طبقة الداليت إلى الدرجة الدنيا في التسلسل الهرمي للطائفة الهندوسية وعادة ما تقوم بالمهام غير المرغوب فيها مثل سلخ الحيوانات النافقة، حيث يعمل الكثير منهم في المدابغ وصناعة الجلود.

جرت مظاهرات في كافة أرجاء البلاد بعد أن تعرض أربعة رجال من طائفة الداليت للضرب من قبل "حراس البقر" المزعومين، لدى قيامهم بسلخ بقرة نافقة الشهر الماضي.

ويعتبر الهندوس البقر مقدسا، كما أن ذبحها يعد أمرا محظورا في أجزاء عديدة من الهند.

وعلى الرغم من أن التمييز الطبقي منع قريبا بعد استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947، فإن المواقف الاجتماعية في المناطق الريفية في الهند لم تتغير كثيرا.

المرحلة الأخيرة من المظاهرة في غوجارات جاءت في وقت تحتفل فيه بقية البلاد بعيد الاستقلال، وهو اليوم الذي خرجت فيه الهند من إطار الإمبراطورية البريطانية.

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