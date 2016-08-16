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شاهد: باندا عملاقة تضع توأما في حديقة حيوانات بالنمسا

16/8/2016

وضعت الباندا العملاقة يانغ يانغ توأمين قبل تسعة أيام في حديقة حيوانات شونبرون بالعاصمة النمساوية فيينا حسب ما ذكرت قناة (سي. سي.تي.في).

وأظهرت صور ومشاهد بالفيديو من الحديقة ديسمين صغيرين يرقدان على صدر يانغ يانغ وهي ترقد بدورها على ظهرها.

وقال داجمار شراتر مدير الحديقة في بيان اليوم الثلاثاء "يبدو أن ديسمين يصرخان ولكننا لم نر سوى ديسم واحد".

وأضاف "استطاع حراس الحديقة لأول مرة رؤية أحدهما على الشاشة يوم الجمعة".

ويجري متابعة يانغ يانغ بكاميرات في عرين خاص حتى لا يتم إزعاجها ونادرا ما يُشاهد صغار الباندا لأن أمها تبقيها باستمرار بين كفيها.

 ووضعت يانغ يانغ ثلاثة دياسم كلها الآن في الصين.

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