توقعات برفع سعر السولار في مصر 25% على الأقل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قالت صحيفة الشروق المصرية اليوم الثلاثاء إن مصدرا مطلعا توقع أن ترفع الحكومة سعر لتر السولار (زيت الغاز) بنسبة 25 % على الأقل خلال الأسابيع المقبلة أو قبل نهاية العام بحد أقصى ليصل إلى جنيهين و25 قرشا (0.253 دولار) من 80 قرشا للتر ضمن خطة البلاد لرفع أسعار الوقود.

وأضافت الصحيفة في الخبر الذي كتبه رئيس تحريرها نقلا عن "مصدر اقتصادي شديد القرب من ملف دعم الطاقة" أن رفع أسعار الوقود دون رفع أسعار السولار "لن يكون له قيمة كبيرة باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة.

"(أتوقع) رفع سعر السولار من 180 قرشا للتر الواحد إلى 225 قرشا أو 250 قرشا."

وبدأت في الأونة الأخيرة عملية تهيئة الرأي العام في مصر لموجة ارتفاع في الأسعار وخفض الدعم في اطار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في الأحاديث الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 55 مليار جنيه (6مليارات و139 دولارا) في 2015-2016 بانخفاض 23 % عن السنة المالية السابقة. وتستهدف مصر دعما للمواد البترولية يبلغ 35 مليارا و40 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.

وقال المصدر للصحيفة "سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمي 380 دولارا وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء فإنه يساوي 4850 جنيها.

"بما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات وبالتالي فهي تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر."

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية. كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8 جنيهات و85 قرشا مقابل الدولار من 7 جنيهات و730 قرشا في مارس/ آذار.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يوليو/ تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اتفقت عليه بالفعل.