توثيق أكثر من 9 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان باليمن

قالت اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها رصدت 9 آلاف و816 حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان داخل الأراضي اليمنية منذ يناير 2011.

وقال رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى في مؤتمر صحفي بمقر السفارة اليمنية بالرياض الاثنين إن اللجنة التي بدأت عملها منذ 9 أشهر، استطاعت رصد وتوثيق والتحقيق في 9816 ادعاءً بانتهاك حقوق الإنسان داخل الأراضي اليمنية، منذ يناير 2011م ، وقد ضمنتها في تقريرها المزمع تقديمه في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان.

وبين أن اللجنة سلمت الرئيس اليمني منصور عبدربه هادي نسخة من تقريرها الأولي حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأن التقرير الأولي تناول جزء من مهام وأعمال اللجنة، خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى أن اللجنة ستقوم بإيضاح كافة أعمالها وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه وذلك ضمن تقريرها النهائي الذي سيقدم إلى القضاء وإلى جميع الجهات المعنية والذي سيتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قرار إنشاء اللجنة .

من جهتها أوضحت عضو اللجنة إشراق فضل المقطري, أن اللجنة تعاقدت مع 30 راصداً، وأشرفت على تدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهمة الوصول إلى مناطق الانتهاكات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ، يساندهم 15 محققاً متخصصاً في مهام التحقيق.

وأشارت المقطري إلى أن اللجنة عملت على إنشاء وحدات للرصد والتوثيق، والتحقيقات والإعلام والعلاقات العامة.

بدوره، استعرض عضو اللجنة عبدالرحمن برمان، تقرير اللجنة الذي تناول أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات التي وقعت في جميع المحافظات، حيث سجلت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 نساء ، وعدد 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس2015 وحتى 30 يوليو2016.

كما رصدت اللجنة 387 حالة تتعلق بتجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً ، بينما بلغت حالات القتل خارج القانون 450 حالة، و 385 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ، و81 عملية زراعة الألغام موزعة على عدد من محافظات اليمن.

ورصدت اللجنة تفجير 143 منزلا، و132 حالة تعذيب وسوء في المعاملة وصلت بعضها للقتل، فيما رصدت 9 حالات اعتداء على رموز ثقافية في عدد من المحافظات.

وأوضحت اللجنة أنها أجرت 4498 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان ومبلغين، في كافة الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.