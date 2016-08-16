تطبيق يسمح للشخص برؤية المتصل بشكل مباشر قبل الرد عليه

التطبيق يسمح للشخص بأن يرى المتصل بشكل مباشر قبل الرد عليه

الآن كل ما تحتاجه هو رقم تليفون كي تبدأ اتصال فيديو مع أي شخص يستخدم هاتفا ذكيا مزودا بنظام أندرويد أو نظام تشغيل آي.أو.إس.

وطرحت شركة غوغل يوم الثلاثاء "غوغل ديو" لينافس بشكل مباشر تطبيق فيس تايم لشركة أبل الذي لا يسمح باتصالات الفيديو إلا بين أجهزة أبل فقط. وسينافس ديو أيضا تطبيق "سكايب" لشركة مايكروسوفت وتطبيق ماسنجر لفيسبوك وحتى تطبيق هانغ أوت الخاص بغوغل.

ويأتي ديو بميزة فريدة تسمى "نوك نوك" تسمح للشخص بأن يرى بالفيديو أي متصل بشكل مباشر قبل الرد عليه.

وقالت غوغل إن اتصالات الفيديو ستعمل حتى على الشبكات الأبطأ من خلال تقليل درجة الوضوح لجعل الاتصال يمضي بسلاسة.

وأضافت أن التطبيق سيُطرح عالميا خلال الأيام القليلة المقبلة.