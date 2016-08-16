ترامب يدعو إلى تبني أمريكا "اختباراً عقائدياً" للمهاجرين

مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب

دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بلاده إلى اعتماد اختبار عقائدي للأجانب الذين يريدون القدوم إلى الولايات المتحدة، لمعرفة موقفهم من القيم الأمريكية.

وقال ترامب في كلمة أمام حشد من مؤيدي الحزب الجمهوري، في جامعة يونغستاون بولاية أوهايو، أمس الإثنين، "علينا أن نقبل في هذه البلاد، فقط من يشاركوننا قيمنا ويحترمون شعبنا".

وتابع الملياردير الأمريكي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل "في الحرب الباردة، كان لدينا اختبار عقائدي وقد حان الوقت لتطوير اختبار تقييمي آخر، يتناسب مع التهديدات التي تواجهنا اليوم".

وبرغم أن المرشح الجمهوري، ترامب، لم يوضح طبيعة الاختبار العقائدي الذي يسعى لفرضه على الوافدين إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أكد على أن وجوب عدم السماح بدخول "كل من له وجهة نظر عدائية تجاه بلادنا أو مبادئها أو أولئك الذين يؤمنون بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تحل محل القانون الأمريكي".

وطالب بشمول المنع "الذين لا يؤمنون بدستورنا او يدعمون التعصب والكراهية"، مشيراً أنه لتنفيذ هذه الإجراءات "سنحتاج إلى إيقاف الهجرة مؤقتاً من بعض أكثر مناطق العالم خطورة وعنفاً ولديها تأريخ في تصدير الإرهاب".

على صعيد متصل، هاجم نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أمس، المرشح الجمهوري، واصفاً إياه بأنه " غير كفء على الإطلاق، لأن يصبح رئيساً"، وذلك في معرض كلمة له أمام تجمع للحزب الديمقراطي مؤيد لمرشحته هيلاري كلينتون، في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا.

وأكد بايدن على أن تصريحات ترامب "ليست خاطئة بشدة وحسب، بل هي خطيرة ولا تتلاءم مع المبادئ الأمريكية، وتكشف عن عمق جهله بدستورنا، فهي وصفة تعمل لصالح الإرهابيين ودعايتهم"، في إشارة إلى اتهام ترامب، الأسبوع الماضي، الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهيلاري كلينتون بأنهما كانا وراء تأسيس تنظيم الدولة.