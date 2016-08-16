بالفيديو: معجزة نجاة شخصين مرت شاحنة إسمنت من فوق سيارتهم

نجا شخصان من الموت بأعجوبة بعد أن مرت شاحنة محملة بالإسمنت فوق السيارة التي كانوا يستقلونها.

وحالف الحظ الشخصين بما فيه الكفاية للبقاء على قيد الحياة بعد أن سحقت حافلة سيارتهم في تقاطع طرق بمقاطعة تشغيانغ شرقي الصين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهر فيديو مأخوذ عن كاميرات المراقبة شاحنة ضخمة محملة بالإسمنت على سرعة عالية وهي تسحق سيارة كانت على وشك عبور الطريق.

وركض المارة نحو السيارة وقاموا بإخراج سيدة من السيارة وأرسلوها إلى المستشفى إلا أنهم استخدموا رافعة حتى يتمكنوا من إخراج رجل علق بين الأبواب المصدومة للسيارة المحطمة.

وقالت مستشفى محلية إن السيدة كانت في حالة مستقرة بعد إجراء عملية جراحية، إلا أن الرجل لا يزال تحت الملاحظة في وحدة العناية المركزية.

