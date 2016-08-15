موسكو: تنسيق روسي أمريكي على قصف مشترك بحلب

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن روسيا والولايات المتحدة على وشك البدء في عمل عسكري مشترك ضد من وصفهم بـ "المتشددين" في مدينة حلب السورية.

واشتد القتال من أجل السيطرة على حلب في الأسابيع الأخيرة وحققت جماعات المعارضة مكاسب في قتالها ضد قوات النظام.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله "نحن الآن في مرحلة نشطة للغاية من المفاوضات مع زملائنا الأمريكيين .. نقترب خطوة بخطوة من خطة -وأنا أتحدث هنا عن حلب فقط- ستسمح لنا حقا بالبدء في القتال معا لإحلال السلام بحيث يمكن للسكان العودة لديارهم في هذه المنطقة المضطربة."

وقال شويغو إن زهاء 700 ألف شخص لا يزالون يعيشون في حلب وإن الذين يعيشون في الجزء الشرقي من المدينة "رهائن للجماعات المسلحة".

وتساند روسيا الأسد في الصراع السوري الممتد منذ خمس سنوات في حين تريد الولايات المتحدة تنحيته.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق اليوم إن مقاتلي المعارضة السوريين استغلوا وقفا مؤقتا في إطلاق النار في أنحاء حلب لإعادة تنظيم صفوفهم.

وذكر نائبه ميخائيل بوجدانوف إن إيران وتركيا والسعودية يجب أن تلعب دورا أكثر نشاطا لحل الأزمة السورية.

وقال لوكالة الإعلام الروسية "(يجب أن) يجلسوا على الطاولة ويتفاوضوا" مضيفا أنه سيجتمع مع ممثلين للمعارضة السورية بالعاصمة القطرية الدوحة غدا 16 أغسطس آب.