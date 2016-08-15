مصر .. زوجة البلتاجي تروي انتهاكات الانقلاب بحق أسرتها

سناء عبد الجواد

قالت "سناء عبد الجواد" زوجة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب العسكري تمثلت في أفراد أسرتها الذين يتوزعون بين قتيل ومعتقل ومطارد.

وأضافت في حوار خاص مع "الجزيرة مباشر" بمناسبة الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة، أنها تشعر بآلام أمهات القتلى، لكونها والدة "أسماء" إحدى ضحايا مجزرة الفض، كما تشعر بآلام زوجات وأمهات المعتقلين، نظرا لاعتقال زوجها محمد البلتاجي ونجلها أنس منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى اعتقال نجليها الآخرين "حسام" و"خالد" أكثر من مرة، كما تعرض الأخير للإخفاء القسري لفترة بعد إطلاق سراحه.

وتابعت عبد الجواد قائلة إن الأسرة تعرضت أيضا لمصادرة أموالها ومداهمة منزلها عدة مرات، كما صدر حكم بحبسها لمدة 6 أشهر عاشتها في مطاردات حتى تمكنت من السفر خارج البلاد، وهي الآن لا تستطيع زيارة قبر ابنتها أو زيارة زوجها وابنها في المعتقل.

وأكدت أن ما يحدث هو نوع من أنواع تصفية الحسابات مع البلتاجي، مضيفة أنها لا تقبل أي نوع من أنواع التسوية مع النظام الحالي. وناشدت المنقسمين في صفوف معارضي الانقلاب بالتوحد مرة أخرى لإسقاط الانقلاب الذي لم يكن ليحدث لولا انقسام الشعب، حسب تعبيرها.

ووصفت سجن العقرب بأنه "أسوأ سجن في مصر" نظرا للتنكيل الذي يلحق بالمعتقلين داخله، من منع الزيارات الطعام والأدوية والملابس والتريض والاستيلاء على كل ما لدى المعتقلين، داعية منظمات حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على تلك الانتهاكات.

ووصفت زوجة البلتاجي الوضع الحالي بعد مرور 3 أعوام على الانقلاب بقولها "لم نفعل شيئا لكسر الانقلاب ولابد من البدء من جديد، نحن واقفون في مكاننا، ولم يتم استغلال امتلاء الميادين بعد الفض في خطة واضحة لإسقاط الانقلاب، وهو ما أدى إلى الوضع الحالي". مؤكدة أنها مستعدة لتقديم المزيد من التضحيات إذا كانت هناك مسار واضح لمناهضة الانقلاب.