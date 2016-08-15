مصر.. أحزاب وشخصيات عامة: النظام سيودي بالبلاد إلى التهلكة

رسالة موجهة للسيسي للمطالبة برفض قرض صندوق النقد الدولي

وجهت أحزاب وشخصيات تنتمي لتيارات مختلفة أمس الأحد رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعبر فيها عن رفضها القاطع لقرض صندوق النقد الدولي باعتباره "يغرق البلاد في فخ الديون والتبعية" حسب رأيها.

وقال الرسالة إن القوى والشخصيات الوطنية الموقعة عليها تتابع "ببالغ القلق" ما انتهت إليه المفاوضات بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي التي وافقت علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية وصفتها بأنها "بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال".

وأكد الموقعون على الرسالة أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية "سيورد البلاد موارد التهلكة" مشيرين إلى أن تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما مع صندوق النقد الدولي لم تحقق أي نجاح.

وأعرب الموقعون على الرسالة عن رفضهم القاطع لهذا المسار "الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي على كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه" على حد قولهم.

ودعا الموقعون السيسي إلى الإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع علي أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي ووقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع "ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم" حسب تعبيرهم، وذلك "بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي و دمجهم بالمجتمع" بالإضافة إلى إلغاء قانون الخدمة المدنية وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر.

وشارك في التوقيع على الرسالة من الأحزاب كل من: التحالف الشعبي- الكرامة- مصر الحرية- التيار الشعبي- الشيوعي المصري. ومن منظمات المجتمع المدني كل من: المنتدى الوطني- النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان- مصريون ضد التمييز الديني. بالإضافة إلى عشرات الشخصيات العامة، منهم خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنسق الاول لحركة كفاية، والروائي صنع الله إبراهيم، والمؤرخ عاصم الدسوقي، وعبد الرحمن الجوهري منسق حركة كفاية، والمخرج عصام الشماع، والفنان فاروق الفيشاوي، و علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، ومنى مينا وكيل نقابة الأطباء، والناشطة السياسية "سالي توما".