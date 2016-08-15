عاصفة من التغريدات ضد وزير إماراتي بعد مهاجمته الجزيرة

أثارت "تغريدات" وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش والتي هاجم فيها "الجزيرة" ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب قرقاش في تغريده له عبّر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" الأحد : "همشت (الجزيرة) نفسها حين اختارت أن تكون قناة للإخوان بعد أن كانت قناة عربية مؤثرة، فكرة خامرتني و أنا أرى (الجزيرة مباشر) تطارد طيف (رابعة)".

وأضاف في تغريدة أخرى :"من المؤسف أن تكون هذه نهاية مشروع إعلامي عربي متصدر، قراءة سياسية خاطئة ورهان حزبي قلّص القناة إلي منشور حزبي مرئي يشاهده المنتسبون".

ورفض مغردون تصريحات المسؤول الإماراتي وانهالت التعليقات على "تغريداته" وجاءت في أغلبها مستنكرة لفحواها ومن تلك التعليقات : –

"دكتور لو كان جهدكم توجه لدعم الجيش السوي الحر لكان أفضل من دعم نظام شبه ميت في مصر"

"كم هي موجعة . رابعة يا ليتها ما كانت وما شهدناها"

"الجزيرة لي كمشاهد عربي ثابت من الثوابت العربية حنجرة الوطن العربي وصوت الشعوب الجزيرة نبي الإعلام"

"وإلى الآن الجزيرة والجزيرة لا تزال رائدة في الأخبار"

"القناة الوحيدة التي تقف ضد الظلم ومع الشعوب"

"والدليل يا دكتور إنها الأكثر مشاهدة عربيا ما تفسيركم لظاهرة الجزيرة التي اكتسحت الإعلام عربيا وعالميا؟"

"تظل هي القناة الإخبارية الاولى عربيا في المصداقية"

"لعنة الدم ستطارد كل من دعم أو حرض أو أيد المذبحة"

"يحق لك أن تهاجم الجزيرة التي فضحت وعرّت من دفع المليارات من أموال شعبه للانقلابي السيسي لقتل الآلاف بحجة الإرهاب"

"رابعة مذبحة بحق كل المصريين والعرب والعالم ومحاوله ربطها بجماعة معينة سقوط أخلاقي والجزيرة هي ضمير الامة الحقيقي وصوتها الصادق"

"الجزيرة تغرد خارج السرب مهما حاولت أن تشوه فيها"

"الجزيرة كشفت جميع الخونة والعملاء"

"كان بإمكانكم متابعة اسكاي نيوز"

"الجزيرة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها لمن يحسن التذوق أما من استمرأ عصور العبودية فيألفها علقم المذاق"

"اللعبة أصبحت مكشوفة .. الجميع يعرف أن قناة الجزيرة هي الوحيدة التي تقول الحق"

"الجزيرة تنقل الواقع نقلت كباقي القنوات فلماذا نعاديها قل رأيك ولكن بحيادية والخطأ خطأ .. ديننا الحنيف حرم قتل النفس، فلنقل الحق"

"الجزيرة امبراطورية إعلامية حقا .. ضخمة ومتكاملة"

"الجزيرة لسان كل مظلوم ومنبر للحرية والكرامة .. ليست لأحد إنما تحكمها مبادئ وقيم وأخلاق"

" الجزيرة أفضل وأصدق قناة إخبارية موجودة حتى الآن شاء من شاء وأبى من أبى"

"مجرد سؤال لماذا تدافعون عن الشرعية في اليمن .. ولا تدافعون عن الشرعية في مصر؟"

"سبحان الله دماء البشر لا تساوي عندك سوى "طيف" ستكتب شهادتك ويسألك الله وعند الله ستجتمع الخصوم"

"رأيك أن يتحدثوا بما تريدون فقط .. هذه الجزيرة مش سكاي نيوز".

"رابعة العدوية" جريمة فظيعة ووصمة عار في جبين من اقترفها . نقطة إلى السطر".

"لم تصل الجزيرة إلى مكانتها تلك إلا بفضل تبني القضايا الأخلاقية ولم تعرف الأمة قضية أخلاقية أوضح من قضية رابعة".

"بعيدا عن قراءات قناة الجزيرة فإن مجزرة رابعة بمصر تبقى جريمة تلاحق من ارتكبها أو مولها أو ساندها أو أنكرها".

"تحياتي إلى قناة الشعوب .. قناة الجزيرة".

"ستظل الجزيرة أفضل قناة عربية إخبارية وبحكم أني أعيش في المملكة المتحدة ولكن أشاهدها على الإنترنت".

وفي المقابل جاءت تغريدات مؤيدة لتصريحات الوزير الإماراتي منها تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وعلق ساويرس على قرقاش كاتبا :" صدقني كنا فرحانيين بيها لما كانت موضوعية كقصة نجاح عربية ،إلى أن صدر القرار بالانحياز للجماعة الإخوانية الإرهابية!".

ويتزامن أمس الأحد (14 أغسطس 2016م)، مع الذكرى الثالثة لأكبر جريمة ضد الإنسانية ارتكبت في عصرنا الحديث بحسب منظمة هيومن ووتش ، والتي قامت فيها قوات الشرطة المصرية والجيش والقوات الخاصة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وبقية ميادين مصر الرافضة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقامت بقتل آلاف المدنيين.

وتعتبر المنظمات الحقوقية والإنسانية، عمليتي فض ميدانين "رابعة والنهضة"، أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر كله.

ووثقّت "هيومن رايتس مونيتور"مقتل 1182 منهم في رابعة العدوية و 90 في ميدان النهضة، بينما يؤكد الباحثون على أن العدد كان أكثر من ذلك بكثير فمنهم من أحرقت جثته ومنهم من أحرق حيا ومنهم من جرفته الجرافات إلى معسكرات الأمن المركزي وغيرهم في مختلف محافظات الجمهورية .

وفي الذكرى الثالثة للمجزرة عرضت "الجزيرة مباشر" على شاشتها تقارير عدة تتحدث عن فض الاعتصام، وسلطت الضوء على دور الجيش في قمع المظاهرات، لا سيما اقتحامه العنيف لمكان الاعتصام واستهداف المدنيين بشكل مباشر من قبل القناصة.