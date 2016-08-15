شاهد: معارك محتدمة بين البشمركة وتنظيم الدولة بالموصل

أظهر مقطع مصور جديد نُشر على الإنترنت مشاركة عناصر" تنظيم الدولة" في القتال في أحد أحياء جنوب الموصل بالعراق.

ويُظهر المقطع الذي نشرته وكالة أعماق التابعة لـ"تنظيم الدولة" عناصر التنظيم وهم يطلقون النار من أسلحتهم ويسرعون الخطى في شوارع قرية "الحواسمة" جنوب غرب "القيارة".

والموصل هي كبرى المدن العراقية الواقعة تحت سيطرة " تنظيم الدولة".

وأمس الأحد نفذت قوات "البشمركة" الكردية مدعومة بضربات جوية ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما جديدا على أهداف لـ"تنظيم الدولة" في شمال العراق في إطار خطة للاقتراب من الموصل معقل التنظيم في العراق.

وتصدى عناصر التنظيم للهجوم وأطلقوا قذائف الهاون على القوات المتقدمة وفجروا سيارتين ملغومتين على الأقل.

ويحاول الجيش العراقي الاقتراب من المدينة من الجنوب.

وفي يوليو تموز استولى التنظيم على مطار "القيارة" على بعد 60 كيلومترا جنوب "الموصل" الذي يعد نقطة الانطلاق الرئيسية لأي هجوم جوي مرتقب.

وكان عدد سكان الموصل قبل الحرب نحو مليوني نسمة.

وستشكل استعادتها هزيمة فادحة لـ" تنظيم الدولة" في العراق وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال إنه يسعى لاستعادة المدينة في العام الحالي.