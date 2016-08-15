البث الحي
منوعات

شاهد: معارك محتدمة بين البشمركة وتنظيم الدولة بالموصل

15/8/2016

أظهر مقطع مصور جديد نُشر على الإنترنت مشاركة عناصر" تنظيم الدولة" في القتال في أحد أحياء جنوب الموصل بالعراق.

ويُظهر المقطع الذي نشرته وكالة أعماق التابعة لـ"تنظيم الدولة" عناصر التنظيم وهم يطلقون النار من أسلحتهم ويسرعون الخطى في شوارع قرية "الحواسمة" جنوب غرب "القيارة".

والموصل هي كبرى المدن العراقية الواقعة تحت سيطرة " تنظيم الدولة".

وأمس الأحد نفذت قوات "البشمركة" الكردية مدعومة بضربات جوية ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما جديدا على أهداف لـ"تنظيم الدولة" في شمال العراق في إطار خطة للاقتراب من الموصل معقل التنظيم في العراق.

وتصدى عناصر التنظيم للهجوم وأطلقوا قذائف الهاون على القوات المتقدمة وفجروا سيارتين ملغومتين على الأقل.

ويحاول الجيش العراقي الاقتراب من المدينة من الجنوب.

وفي يوليو تموز استولى التنظيم على مطار "القيارة" على بعد 60 كيلومترا جنوب "الموصل" الذي يعد نقطة الانطلاق الرئيسية لأي هجوم جوي مرتقب.

وكان عدد سكان الموصل قبل الحرب نحو مليوني نسمة.

وستشكل استعادتها هزيمة فادحة لـ" تنظيم الدولة" في العراق وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال إنه يسعى لاستعادة المدينة في العام الحالي.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)