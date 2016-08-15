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شاهد: "مظلة إلكترونية" بها "مروحه" لتخفيف مشقة الحجيج

15/8/2016

ابتكر سعودي وفلسطينية "مظلة إلكترونية" مزودة بنظام شمسي للمساعدة في تلبية متطلبات الحجيج خلال موسم أداء الفريضة.

ويأمل الاثنان أن يحقق ابتكارهما انتشارا حول العالم ويصل إلى مستخدمين متنوعين يمكنهم الاستفادة من الطاقة الشمسية ونظام تحديد الموقع العالمي (جي.بي.إس).

وتحول المظلة متعددة الأغراض ضوء الشمس إلى كهرباء تُستخدم لتشغيل عدة ملحقات بها.

ونشأت فكرة "المظلة الذكية" في مدينة مكة السعودية حيث أنها من بنات افكار العالم السعودي كامل بدوي.

وتطوع بدوي للمساعدة في تخفيف مشقة الحجيج منذ كان صبيا.

وأثناء سنوات عمله التطوعي بدأ يفهم الأشياء التي يحتاجها الحجاج أكثر من غيرها ومن هنا نبتت فكرة المظلة الذكية.

وبمساعدة شريكته الفلسطينية "منال دنديس" شرع بدوي في ابتكار منتج يأملا معا في أن يضيف قيمة ليس فقط لتجارب المؤدين للفريضة في موسم الحج ولكن لجميع الناس حول العالم أيضا.

وتأتي المظلة كذلك بثلاثة مخارج يو.بي.إس مختلفة لشحن الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي (التابلت) وأجهزة محمولة أخرى منها "اللابتوب".

ومنذ تبلورت الفكرة لديهما في العام الماضي انصب تركيز بدوي ومنال دنديس على وضع نموذج أولي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويأمل بدوي ومنال في أن تستثمر شركة دولية أو هيئة حكومية في منتجهما لتبدأ عملية إنتاج المظلة على صعيد تجاري.

ويرغب الاثنان في أن تتوفر المظلة الذكية بسعر معقول يتيح للجميع إمكانية شرائها.

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