شاهد: محاولة إنقاذ طفلة من الموت بعد قصف روسي على إدلب

أدى قصف طائرات النظام السوري والطيران الروسي إلى مقتل وإصابة العشرات في مدينة إدلب السورية أمس الأحد.

وقال مراسل الجزيرة إن إدلب وريفها يتعرضان منذ أيام لقصف غير مسبوق استخدم فيه الطيران الروسي والسوري القنابل العنقودية والفوسفورية في قصف الأحياء السكنية، مما تسبب في مقتل نحو ثمانين غالبيتهم من المدنيين، مشيرا إلى التزام المدنيين منذ أيام الأقبية والملاجئ القليلة المتوفرة.

وأحدثت الغارة دمارا واسعا في المنطقة، كما أصيب عدد من الأطفال الذين حاولت الطواقم الطبية إسعافهم، بينهم 3 أطفال أشقاء.

وداخل غرفة العمليات، تمددت طفلة حالتها حرجة، وسط محاولات من جانب الفريق الطبي لإسعافها وإعادة الحياة إليها عن طريق الصدمات الكهربائية. في مشهد يجسد المأساة التي يعيشها أطفال سوريا منذ أكثر من 5 سنوات.