البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة إطلاق النار على إمام مسجد ومرافقه بنيويورك

15/8/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة إطلاق النار على إمام مسجد ومرافق له في مدينة نيويورك الأمريكية أمس (الأحد) بعد خروجهما من المسجد ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأظهر الفيديو اقتراب رجل من الضحيتين وإطلاق النار عليهما وبدأت السلطات الأمريكية التحقيق في الحادث لمعرفة دوافع الرجل الذي فر من موقع الجريمة.

وإمام المسجد يدعى مولانا أكونجي (55 عاماً) ومساعده ثراء الدين (64 عاماً) وقتلا بالقرب من مسجد الفرقان في حي أوزون بارك الشعبي الذي تعيش فيها جالية كبيرة من المسلمين معظمهم من بنغلادش، في منطقة كوينز بنيويورك.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)