شاهد: لحظة إطلاق النار على إمام مسجد ومرافقه بنيويورك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة إطلاق النار على إمام مسجد ومرافق له في مدينة نيويورك الأمريكية أمس (الأحد) بعد خروجهما من المسجد ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأظهر الفيديو اقتراب رجل من الضحيتين وإطلاق النار عليهما وبدأت السلطات الأمريكية التحقيق في الحادث لمعرفة دوافع الرجل الذي فر من موقع الجريمة.

وإمام المسجد يدعى مولانا أكونجي (55 عاماً) ومساعده ثراء الدين (64 عاماً) وقتلا بالقرب من مسجد الفرقان في حي أوزون بارك الشعبي الذي تعيش فيها جالية كبيرة من المسلمين معظمهم من بنغلادش، في منطقة كوينز بنيويورك.