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شاهد: في قفص حديدي.. ثور يلقن إسبانياً استفزه درساً لا يُنسى

15/8/2016

نشر موقع لايف ليك Live Leak مقطعاً مصوراً من إسبانيا لثور غاضب انهال بالضرب الموجع والنطح على رجل "استفزه" رغم محاولة الرجل الاحتماء داخل قفص حديدي!

ويظهر الفيديو الرجل يرتدي زيا باللون الأحمر يحتمي داخل قفص حديدي ويحاول استفزاز الثور خارج القفص، فما كان من الثور الهائج إلا أن كسر القفص ولقن الرجل درساً يبدو أنه لن ينساه.

ونفد الرجل بأعجوبة من الخطر الذي حاصره وكاد أن يقتله بعدما أصبح وحيداً في مواجهة الثور وجهاً لوجه داخل القفص، وقام بعض الرجال بسحب الرجل سريعاً خارج القفص وسط صراخ الحاضرين.

وحصد الفيديو نحو 120 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من نشره على موقع لايف ليك.

 

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