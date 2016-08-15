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شاهد: طائر يحوّل ممشى كهربائي إلى سيرك!

15/8/2016

أثار مقطع مصور لطائر صغير يتسلى بالسير أعلى ممشى كهربائي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر الفيديو الطائر وهو يلهو ويلعب أعلى الممشى ويقف على السير الجانبي المتحرك ثم يعاود تكرار اللعبة كما السيرك، ويعتقد أن الفيديو التقط في الولايات المتحدة.

وجاءت أبرز التعليقات لتعبر عن إعجابها الشديد بتصرف الطائر ومدى استمتاعه بوقته وعلى طريقته الخاصة، وعلق أحدهم بأنه اليوم ميلاد سعيد لأول جولة من الطيور على الممشى.

وكتب آخر "مضحك جداً ولكن آمل أن يجد الطائر المخرَج الصحيح.

 

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