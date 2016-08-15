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شاهد: زوجة البلتاجي تروي لحظات استشهاد ابنتها أسماء

15/8/2016

قالت زوجة د محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان "سناء عبد الجواد" وهى تتحدث عن ابنتها الشهيدة أسماء في تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر:

أنا لن أنسى أسماء، خاصة في اللحظات الأخيرة قبل استشهادها، فهي تمثل أيقونة للثورة وتمثل جيلا، ذهبت أسماء للمستشفى الميداني في رابعة وهى تعلم أنها تعرض نفسها للقتل.

واستطردت "سناء عبد الجواد" أسماء تمثل هذا الجيل الذى يعي  معنى الحرية وأهمية الحفاظ على الوطن، حيث وقفت أسماء الفتاه في سن  17 سنة أمام الآلة العسكرية.

وتتذكر "سناء عبد الجواد " اللحظات الأخيرة في حياة أسماء وتقول: قبلتني قبل الاستشهاد وانصرفت ولن أنسى آلامها أثناء استشهادها بعد أن أصيبت بطلق ناري من طائرة كانت تستهدفها، لأنها ابنة البلتاجي،  كنوع من أنواع تصفية الحسابات. 

وأضافت "سناء عبد الجواد": أقول لأسماء وكل الشهداء حقكم لن يضيع مهما طالت السنين.

انتظروا الحوار في زاوية "اسأل".

المصدر : الجزيرة مباشر
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