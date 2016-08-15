شاهد: بايرن يهزم دورتموند بهدفين ويتوج بطلا للسوبر الألماني

توج بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الأربعة الماضية، بكأس السوبر الألمانية إثر تخطيه عقبة مضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر اليوم الأحد في موقعة كروية ساخنة احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك، إيذانا بافتتاح الموسم الكروي في ألمانيا.

وخاض رجال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مواجهة محفوفة بالمخاطر في عقر دار دورتموند، وصيف بطل الدوري والكأس المحليين.

واستهل لاعبو دورتموند المباراة بقوة، ولاحت لهم عدة فرص سانحة للتسجيل تناوب على إهدارها الياباني شينجي كاغاوا والغابوني بيار إيميريك.

وحملت الدقيقة 27 أول فرصة لبايرن حامل اللقب بعدما تناقل الفرنسي فرانك ريبيري والنمساوي دافيد ألابا الكرة على الرواق الأيسر، قبل أن يتدخل مدافعو دورتموند بشكل حاسم لإبعاد الخطر.

ودفعت كثرة الالتحامات البدنية حكم اللقاء توبياس فيلز لرفع البطاقة الصفراء بحق ريبيري وظهير دورتموند فيليكس باسلاك والإسباني خافي مارتينز بداعي الاعتراض.

وتصدى حارس بايرن مانويل نوير لمحاولة الفرنسي عثمان ديمبيليه في الدقيقة (33) قبل أن يفطن لكرة الكولومبي غونزالو كاسترو.

ولاحت للتشيلي أرتورو فيدال فرصة ذهبية لمنح بايرن الأسبقية إذ سدد كرة رأسية تصدى لها حارس دورتمود السويسري رومان بوركي ، لتصل إلى فيدال الذي أطاحها عاليا والمرمى مشرع أمامه بغرابة شديدة.

وعاد بوركي وتدخل باقتدار لكرة راسية للمهاجم البولندي الخطير روبرت ليفادوفسكي.

وتألق نوير في الذود عن مرماه إذ تصدى لتسديدة باسلاك البالغة الخطورة في الدقيقة (50) وسط سيطرة لاعبي دورتموند على منطقة المناورات.

وعلى إثر هجمة مرتدة وخلافا لمجريات اللعب، خطف بايرن الأسبقية عبر فيدال الذي تابع كرته على دفعتين مؤكدا تقدم أبناء بافاريا في الدقيقة 58 من زمن المباراة

وأصيب كبرياء أصحاب الدار في الصميم جراء هذا الهدف بعد أن تسيدوا اللقاء بشكل كبير حتى تلك اللحظة.

وخرج أرتورو فيدال مصابا وحل مكانه الدولي الألماني جوشوا كيميش في الدقيقة (70) في ظل سعي المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي لتعزيز صلابة الخط الخلفي للعملاق البافاري.

وتلقت آمال دورتموند بالعودة في النتيجة ضربة قاصمة إثر تسجيل الدولي الألماني توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة (79) في غفلة عن دفاعات الفريق المحلي.