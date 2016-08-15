البث الحي
منوعات

شاهد: انطلاق مهرجان باب الموسيقي بالأردن

15/8/2016

احتشدت فرق غنائية من أرجاء الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان مطلع الأسبوع للمشاركة في مهرجان باب الموسيقي.

وحضر مئات من عُشاق الموسيقى حفلات المهرجان التي أُقيمت في الهواء الطلق يوم السبت (13 من أغسطس/آب) للاستماع إلى موسيقى مختلفة من ربوع المنطقة.

وتشارك في إحياء حفلات المهرجان 11 فرقة غنائية من الأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

ومن بين تلك الفرق فرقة أدونيس اللبنانية التي تحيي لثاني مرة فقط حفلا في الأردن.

 ومع ذلك فإن الجمهور يحفظ عن ظهر قلب أغنياتها الشهيرة ويرقص كثيرون منه ويغنون مع أفراد الفرقة.

ويقول منظمو مهرجان "باب" إنهم يأملون في أن يتمكنوا من تنظيمه سنويا بعد ذلك.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)