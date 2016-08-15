شاهد: انطلاق مهرجان باب الموسيقي بالأردن

احتشدت فرق غنائية من أرجاء الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان مطلع الأسبوع للمشاركة في مهرجان باب الموسيقي.

وحضر مئات من عُشاق الموسيقى حفلات المهرجان التي أُقيمت في الهواء الطلق يوم السبت (13 من أغسطس/آب) للاستماع إلى موسيقى مختلفة من ربوع المنطقة.

وتشارك في إحياء حفلات المهرجان 11 فرقة غنائية من الأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

ومن بين تلك الفرق فرقة أدونيس اللبنانية التي تحيي لثاني مرة فقط حفلا في الأردن.

ومع ذلك فإن الجمهور يحفظ عن ظهر قلب أغنياتها الشهيرة ويرقص كثيرون منه ويغنون مع أفراد الفرقة.

ويقول منظمو مهرجان "باب" إنهم يأملون في أن يتمكنوا من تنظيمه سنويا بعد ذلك.