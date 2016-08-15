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شاهد: "الفرقة الانتحارية" يتصدر إيرادات السينما "عالمياً"

15/8/2016

للأسبوع الثاني على التوالي، تصدر فيلم الخيال العلمي الأمريكي "سويسايد سكواد Suicide Squad" (الفرقة الانتحارية) إيرادات السينما عالمياً، وارتفع إجمالي إيرادات الفيلم عالميا إلى 465  مليونا و400 ألف دولار، بينهم 43 مليونا و800 ألف دولار من عرضه في الولايات المتحدة.

وكانت وارنر براذرز قد أنفقت 175 مليون دولار على إنتاج الفيلم كما أنفقت 100 مليون دولار على تسويقه، ومُنع عرض الفيلم في الصين مما حرمه من تحقيق 100 مليون دولار إيرادات من ثاني أكبر سوق سينما في العالم.

وحقق الفيلم  مليونين و500 ألف دولار في الأرجنتين ومليونين و200 ألف دولار في إيطاليا، في حين حقق 6 ملايين و700 ألف دولار في البرازيل، و5 ملايين و500 ألف دولار في المملكة المتحدة، و4 ملايين و400 ألف دولار في أستراليا، و4 ملايين و300 ألف دولار في المكسيك، و4 ملايين و300 ألف دولار في روسيا.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "ذا سيكرت لايف أوف بيتس" بعدما حقق 40 مليون دولار، وحقق الفيلم عالميا 592  مليونا و600 ألف دولار في حين بلغت ميزانيته 75 مليون دولار.

وتصدر الفيلم إيرادات السينما في اليابان عند عرضه لأول مرة محققا 10 ملايين دولار، وبعد الأسبوع الثاني من عرضه في الصين حقق 49  مليونا و100 ألف دولار.

وجاء فيلم "لاين ووكر" وهو فيلم جريمة صيني في المركز الثالث بإيرادات بلغت قيمتها 26 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم "جاسون بورني" عالمياً 246  مليونا و200 ألف دولار، في حين حقق فيلم "لوف 020" الصيني إيرادات وصلت إلى 17  مليونا و500 ألف دولار.

 

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