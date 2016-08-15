شاهد: "الأسرة" كلمة السر في مقاومة البدانة

شدد الدكتور صالح الخلف، استشاري أول طب وجراحة التجميل وإعادة بناء الأنسجة، على أهمية دور الأسرة في دفع مريض السمنة إلى مقاومة البدانة وترغيبه في عيش حياته الطبيعية.

وقال خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الاثنين، إنه عانى بشكل شخصي من مشكلة السمنة لفترة كبيرة قبل أن يقرر التخلص نهائياً من السمنة، حتى يكون قدوة لنفسه وللمرضى.

وأضاف الخلف إلى أن البدانة المفرطة هي ما بعد درجة 40 بمقياس كتلة الجسم وغالباً تحتاج إلى جراحات السمنة، لافتاً إلى أن من أهم أسباب ترهل الجلد بعد جراحات السمنة هو فقدان الوزن الكبير وتكديس الشحوم تحت الجلد.

وأشار إلى أن هناك أهمية جمالية وأخرى طبية وصحية تدفع الفرد للتخلص من ترهلات الجلد بعد الفقدان الشديد للوزن، ونصح المريض بالتعامل مع فريق معين متخصص لدراسة حالته تفصيلاً والإعداد لجراحات السمنة وبعدها عمليات التجميل.

ولفت الخلف إلى أن هناك توجهاً علمياً بإجراء جراحات البدانة لمن يعانون البدانة المتوسطة أيضاً لتجنيبهم أمراض السكر والقلب وغيرها.