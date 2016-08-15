البث الحي
منوعات

#رابعة_بتمثل_لك_ايه.. ماذا قال نشطاء "تويتر" عن المجزرة؟

15/8/2016

في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة العدوية، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رابعه_بتمثل_لك_ايه، تحدثوا فيه عن مشاعرهم تجاه أكبر مجزرة في تاريخ مصر المعاصر، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وفيما يلي عدد من أبرز التغريدات المشاركة في الهاشتاج.

ممدوح أحمد غريب: رابعة اسم على مسمى.. كما عذبت "رابعة العدوية" لعودتها للدين، عذب وقتل شباب رابعة لعودة الشرعية واختيار الناس لطريق الحق.

د. عبد الناصر الكيلاني: رابعة مدرسة الثبات على المبدأ وقول الحق في وجه الطغاة، رابعة العزة والكرامة والشموخ والإباء، رابعة رمز الحرية والثورة.

بسيوني: حرية فرطنا فيها جميعا ومسؤولون عن إعادتها.

ريحانة رابعة: أقول لهم رابعة نقطة تغيير بحياتي وألم بالقلب لم أعهده، ولنا عودة.

ZTELMIZ: مجزرة ستطارد مرتكبيها وسيشهد يوم القيامة عذابهم "إن بطش ربك لشديد".

 MORABET4@: مفترق طرق بين الصالحين والفسدة، حد فاصل وفرقان بين الحق والباطل.

بهية: بتمثل الورد اللي فتح في جناين مصر وقطفتوه بدري بتفويضكم في الدنيا، هم كمان فوضوا ربنا فيكم في الآخرة.

AHMED ZAHRAN: شفت فيها أطيب ناس فيكي يا محروسة، رابعة ستظل في القلب محفوظة.

أ.د. حاكم المطيري: نهاية الثورة السلمية وحتمية الثورة الجذرية.

SHIMAA MOHAMMED: مجزرة رابعة يوم فارق في تاريخ مصر ولن يعود شيء كما كان قبلها أبدا.

سامي كمال الدين: المذبحة التي ستظل تطاردكم مهما مر الزمن، من قتل، من أمر، من فوض، من شمت، من فقد ضميره وإنسانيته وخرجت من بين شفتيه كلمة "يستاهلوا".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

هل سيتوقف كورونا أم يواصل انتشاره في 2021؟.. خبراء يجيبون

مسألة معرفة ما إذا كانت موجات أخرى ستحدث العام المقبل تعتمد على عدد من العوامل (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)