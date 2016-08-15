رابعة_بتمثل_لك_ايه.. ماذا قال نشطاء "تويتر" عن المجزرة؟

في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة العدوية، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رابعه_بتمثل_لك_ايه، تحدثوا فيه عن مشاعرهم تجاه أكبر مجزرة في تاريخ مصر المعاصر، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وفيما يلي عدد من أبرز التغريدات المشاركة في الهاشتاج.

ممدوح أحمد غريب: رابعة اسم على مسمى.. كما عذبت "رابعة العدوية" لعودتها للدين، عذب وقتل شباب رابعة لعودة الشرعية واختيار الناس لطريق الحق.

د. عبد الناصر الكيلاني: رابعة مدرسة الثبات على المبدأ وقول الحق في وجه الطغاة، رابعة العزة والكرامة والشموخ والإباء، رابعة رمز الحرية والثورة.

بسيوني: حرية فرطنا فيها جميعا ومسؤولون عن إعادتها.

ريحانة رابعة: أقول لهم رابعة نقطة تغيير بحياتي وألم بالقلب لم أعهده، ولنا عودة.

ZTELMIZ: مجزرة ستطارد مرتكبيها وسيشهد يوم القيامة عذابهم "إن بطش ربك لشديد".

MORABET4@: مفترق طرق بين الصالحين والفسدة، حد فاصل وفرقان بين الحق والباطل.

بهية: بتمثل الورد اللي فتح في جناين مصر وقطفتوه بدري بتفويضكم في الدنيا، هم كمان فوضوا ربنا فيكم في الآخرة.

AHMED ZAHRAN: شفت فيها أطيب ناس فيكي يا محروسة، رابعة ستظل في القلب محفوظة.

أ.د. حاكم المطيري: نهاية الثورة السلمية وحتمية الثورة الجذرية.

SHIMAA MOHAMMED: مجزرة رابعة يوم فارق في تاريخ مصر ولن يعود شيء كما كان قبلها أبدا.

سامي كمال الدين: المذبحة التي ستظل تطاردكم مهما مر الزمن، من قتل، من أمر، من فوض، من شمت، من فقد ضميره وإنسانيته وخرجت من بين شفتيه كلمة "يستاهلوا".