تزايد مبيعات الكتب الإلكترونية في ألمانيا/ أرشيفية

استمر إقبال القراء في ألمانيا على الكتاب الإلكتروني وعلى الرغم من ذلك تراجعت عائداته.

وذكر التقرير نصف السنوي لبورصة الكتب الألمانية أن مبيعات الكتب الإلكترونية ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لكن العائدات تراجعت بنسبة 1.4في المائة لانخفاض الأسعار.

وحسب البيانات فإن عدد مشتري الكتب الإلكترونية ظل ثابتا نسبيا عند 2.9 مليون قارئ ولكن هؤلاء القراء اشتروا عددا أكبر من الكتب التي اشتروها العام الماضي.

وبلغ متوسط عدد الكتب الإلكترونية لكل عميل حتى تموز/يوليو 2016 قرابة خمسة كتب حسبما جاء في التقرير.