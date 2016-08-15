القبض على أخطر مطلوبي "القاعدة" في عدن

شرطة عدن تعلن القبض على أخطر مطلوبي القاعدة (الأناضول)

أعلنت الشرطة بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، فجر الاثنين، أنها ألقت القبض على أخطر المطلوبين من قيادات تنظيم "القاعدة" في المحافظة التي اتخذتها السلطات اليمنية عاصمةً مؤقتة لها.

وأوضحت الشرطة في بيان لها اليوم، أنها ألقت القبض على قيادي بارز في "القاعدة" يدعى"عبودي"، والذي يعد أحد أخطر المطلوبين للأجهزة الأمنية، لتورطه في عمليات تفجير وقتل واغتيالات طالت قيادات عسكرية وأمنية في عدن.

وأضافت أنه خلال سير إجراءات التحقيق، اعترف "الإرهابي" عبودي بأنه تم القبض عليه من قبل رجال الأمن بمعية آخرين قرب مصنع المشروبات الغازية في حي المنصورة بعدن، فيما كان وعنصرين معه على وشك تنفيذ عملية تفجير سيارة ملغومة على الطريق العام بالمدينة.

وكشفت التحقيقات أيضاً، قيام المدعو عبودي بتغيّير بياناته الشخصية، وتمكنه من إخراج بطاقة هوية مزورة باسم شخص آخر من محافظة مجاورة لعدن، حسب البيان.

من جهة أخرى، أفادت قوات الجيش اليمني، أن مروحيات من طراز "أباتشي" تابعة لطيران التحالف العربي، شنت غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، في مديرية "حرض" التابعة لمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة "تابعة للجيش اليمني الموالي للحكومة" عبر صفحته على فيسبوك، فجر اليوم، أن المروحيات قامت بعملية تمشيط واسعة لمواقع مليشيات الحوثي وقوات صالح قرب وادي "بن عبدالله" وقرية الخدور بالمديرية، ودمرت مدفعاً تابعاً لهم.

وأضاف المركز أن الطيران الحربي استهدف أيضاً بغارتين جويتين، مقر قيادة للحوثيين وقوات صالح في منطقة مثلث عاهم بمديرية حرض.

وتقود السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي الحوثي، وقوات صالح، منذ 26 مارس/آذار 2015، وتقول الرياض، إنه جاء تلبية لطلب الرئيس هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده.