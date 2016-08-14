مقتل إمام مسجد وصديق له برصاص مسلح في نيويورك

المكان الذي قتل فيه إمام المسجد ومساعده بنيويورك (رويترز)

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية مقتل إمام مسجد وصديق له بالرصاص على يد مسلح أثناء عودتهما سيراً على الأقدام إلى منزلهما بعد صلاة الظهر في مسجد الفرقان بمنطقة كوينز بمدينة نيويورك.

وقالت الشرطة في بيان إن المسلح اقترب من الرجلين من الخلف وأطلق النار على رأسيهما من على مسافة قريبة في نحو الساعة 1.50 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1750 بتوقيت غرينتش) بعد الظهر في حي أوزون بارك.

وأضافت أنه لم يتم اعتقال أحد، وقالت تيفاني فيليبس المتحدثة باسم إدارة شرطة نيويورك إنه لم يُعرف بشكل فوري الدافع وراء الجريمة، كما لم يتم اكتشاف دليل حتى الآن على أنه تم استهداف الرجلين بسبب عقيدتهما، ولكنها أضافت إن الشرطة لا تستبعد أي احتمال.

وقالت الشرطة إن الرجلين هما الإمام أكونجي (55 عاما) وثراء الدين (64 عاما)، وكانا يرتديان زياً دينياً وقت إطلاق النار عليهما، وقال أندور روبين وهو متحدث باسم مستشفى مركز جاميكا الطبي إن الرجلين نقلا إلى المستشفى حيث توفيا هناك.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو جماعة إسلامية للحقوق المدنية يُعرف اختصارا باسم "كير"، إن ثراء الدين كان صديقاً للإمام.

وقالت عفاف نشار المدير التنفيذي لفرع كير في نيويورك "كانا شخصين محبوبين جداً." ولفتت إلى أن هناك شعوراً عميقاً بالحزن وصرخة قوية لتطبيق العدالة، هناك أيضاً صرخة قوية لإدارة شرطة نيويورك للتحقيق بشكل كامل وبكل إمكاناتها في الحادث الذي وقع اليوم.

وعقدت كير مؤتمراً صحفياً مساء السبت أمام مسجد الفرقان الذي كان الرجلان يصليان فيه، ودعت نشار كل الناس من كل الديانات للاحتشاد بتعاطف وبشعور بالحذر حتى يمكن تطبيق العدالة.

وقالت الشرطة إن شهوداً رأوا المشتبه به يلوذ بالفرار من مسرح الجريمة حاملاً مسدساً في يده، وقال هنري ساوتنر، نائب مفتش الشرطة، في بيان، إنه يجرى الآن عملية بحث مكثفة في المنطقة عن شرائط فيديو وشهود إضافيين.

وعرض شريط مصور بُث على موقع يوتيوب عشرات من الرجال الذين تجمعوا قرب مكان إطلاق النار وأحدهم يقول للحشد إنها جريمة كراهية على ما يبدو حتى مع قول الشرطة إن الدافع ما زال غير معروف.

وكانت كير قد أصدرت في يوني/ حزيران بيانا دعت فيه زعماء الجالية الإسلامية إلى التفكير في زيادة الأمن بعد مذبحة أورلاندو وحوادث قالت إنها استهدفت المسلمين ومساجدهم.