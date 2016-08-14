قتلى في غارات للنظام وروسيا على حلب وإدلب

مبان مدمرة جراء الغارات بإدلب/ أرشيفية

كثفت الطائرات السورية والروسية ضرباتها خلال الساعات الـ 24 الماضية على مناطق عدة في شمال وشمال غرب سوريا، متسببة بمقتل عشرات المدنيين، تزامنا مع خوض قوات النظام معارك عنيفة في جنوب غرب حلب لاستعادة مواقع تقدمت إليها فصائل المعارضة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (الأحد) بوجود غارات مكثفة استهدفت بعد منتصف الليل مناطق في جنوب وجنوب غرب مدينة حلب، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة.

وشنت فصائل مقاتلة بينها جيش الفتح، الذي يضم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) في 31 تموز/يوليو هجوما على جنوب غرب حلب، حيث تمكنت من التقدم في منطقة الراموسة والكليات العسكرية، ما مكنها من كسر حصار كانت قوات النظام قد فرضته على الأحياء الشرقية في حلب.

وتدور منذ أسبوعين معارك عنيفة في المنطقة حيث تحاول قوات النظام وحلفاؤها استعادة مواقع ونقاط خسرتها قبل أسبوع وأدت إلى قطع طريق إمداد رئيسي لها إلى الأحياء الغربية.

وبدأت الفصائل الأحد هجوما على حي جمعية الزهراء على الأطراف الغربية لمدينة حلب والواقع تحت سيطرة قوات النظام.

وأعلن فيلق الشام أحد الفصائل المشاركة في الهجوم "بدء العمل العسكري بالتمهيد الناري الكثيف لتحرير جمعية ومدفعية الزهراء في حلب".