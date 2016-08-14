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في ذكرى المذبحة.. أبرز ما كتبه مدونو الجزيرة مباشر عن رابعة

14/8/2016

فض اعتصام ميدان رابعة العدوية 14 أغسطس/ آب 2013

في الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ننشر أبرز ما كتبه مدونو موقع الجزيرة مباشر عن المذبحة خلال الأشهر الماضية.

محمد صلاح: بلغوا عن "رابعة" ولو بشارة

فاطمة الزهراء راشد: رابعة بين مشهدي الدخول والخروج

إبراهيم المصري: بطاقات الذاكرة حية لا تموت

سالم المحروقي: انثروا "الثلوج" فوق جثمان "العريس"

فجر العادلي: اليوم الأسود في تاريخ مصر

عمر فياض: الفجر التالي للمذبحة

محمد يوسف: مذبحة ألف مسكن

وليد حسين: عن رابعة.. لم أزل أمشي

رمضان خميس: بين أصحاب الأخدود ومجزرة رابعة

عبد الرحمن الشواف: شاهد على محرقة النهضة (1-5)

عبد الرحمن الشواف: سيدة في سجن الرجال (2-5)

د. الشواف يواصل شهادته: استقبلنا الاعتقال بالإنشاد (3-5)

د.الشواف يكمل شهادته: طفلان يلهوان وسط المعتقل(4-5)

د الشواف يكتب: صعيدي لوكيل النيابة أنا" كلينديزر"(5-5)

المصدر : الجزيرة مباشر
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