شاهد: مذيعة تجري لقاء مع شخص "يحتضر" بعد حادث سير

أجرت مذيعة في قناة تليفزيونية بالسلفادور مقابلة مع شخص وهو يحتضر بعد أن دهسته سيارة على إحدى الطرق.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، المذيعة وهي توجه المايك تجاه الرجل الممدد على الأرض وتسأله وهو يئن من آلامه:" هل تود أن تنقل إلى مستشفى؟.

وقال الرجل: "لقد صدموني، وأنا أتوجع". كما أنه رد على سؤالها عما إذا لاحظ المركبة التي دهسته، ناطقا بصعوبة واضحة: "لا".

وسألت المذيعة الرجل المصاب، بدلا من تقديم مساعدات طبية للضحية أو نقله إلى مستشفى: "هل تود أن تنقل إلى مستشفى؟" فأجابها بأنين، ثم نطق: "المستشفى…".

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن الرجل فارق الحياة متأثرا بجروحه فور توقف المذيعة عن التصوير.