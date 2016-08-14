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شاهد: مذيعة تجري لقاء مع شخص "يحتضر" بعد حادث سير

14/8/2016

أجرت مذيعة في قناة تليفزيونية بالسلفادور مقابلة مع شخص وهو يحتضر بعد أن دهسته سيارة على إحدى الطرق.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، المذيعة وهي توجه المايك تجاه الرجل الممدد على الأرض وتسأله وهو يئن من آلامه:" هل تود أن تنقل إلى مستشفى؟.

وقال الرجل: "لقد صدموني، وأنا أتوجع". كما أنه رد على سؤالها عما إذا لاحظ المركبة التي دهسته، ناطقا بصعوبة واضحة: "لا".

وسألت المذيعة الرجل المصاب، بدلا من تقديم مساعدات طبية للضحية أو نقله إلى مستشفى: "هل تود أن تنقل إلى مستشفى؟" فأجابها بأنين، ثم نطق: "المستشفى…".

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن الرجل فارق الحياة متأثرا بجروحه فور توقف المذيعة عن التصوير.

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