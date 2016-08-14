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شاهد: مان يونايتد يحقق أول انتصار له تحت قيادة مورينيو

14/8/2016

فاز فريق مانشستر يونايتد، (الأحد) في المباراة الافتتاحية والأولى له في الموسم الكروي الجديد 2016-2017 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

واكتسح مانشستر يونايتد مرمى مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "فيتنس فيرست ستديوم" بمدينة بورنموث ليحقق بذلك البرتغالي جوزيه مورينيو أول انتصار له مع فريقه الجديد مانشستر.

وبهذا الفوز، انتزع مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له ليعتلي بها قمة المسابقة متفوقا بفارق الأهداف على فرق هال سيتي، ومانشستر سيتي، وسوانزي سيتي، ووست بروميتش ألبيون.

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