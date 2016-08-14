شاهد: ليفربول يفوز على أرسنال برباعية في مباراة نارية

حقق فريق ليفربول، اليوم الأحد، الفوز الأول له على ملعب "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن معقل فريق أرسنال بعد غياب دام 5 أعوام.

وتغلب ليفربول على مضيفه أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتحت قيادة مدربه أرسين فينغر، استغل أرسنال في البداية عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ودخل المباراة مهاجما منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، إلى أن جاءت الدقيقة 30 لتشهد معها ضربة جزاء لأرسنال نفذها ثيو والكوت إلا أن حارس ليفربول تصدى لها ببراعة.

ولم يمر على ضربة الجزاء الضائعة طويلا؛ فبعدها بدقيقة واحدة تمكن والكوت من تعويض إخفاقه في تسجيل ضربة الجزاء، وسجل هدف التقدم لفريقه.

ومع حلول الدقيقة 45، تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتغيرت الأمور كثيرا في شوط المباراة الثاني؛ حيث دخل ليفربول مهاجما في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 49 عن طريق آدم لالانا.

وتواصل ضغط المنافس لتسجيل المزيد من الأهداف؛ حيث أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56، وجاءت الدقيقة 63 لتشهد معها الهدف الرابع عن طريق السنغالي ساديو ماني.

ولم يدب اليأس في نفوس لاعبي أرسنال؛ حيث حاولوا العودة سريعا لأجواء المباراة، وتمكن أليكس تشامبرلين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم أضاف كالوم تشامبيرس الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وفشلت جميع محاولات أرسنال في الدقائق المتبقية من اللقاء من تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول.

وبهذا الفوز، انتزع ليفربول أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد للدوري ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد المتصدر.

ويعد فوز اليوم هو الأول لليفربول على ملعب أرسنال منذ عام 2011 في مسابقة الدوري الإنجليزي عندما فاز وقتها بهدفين دون رد، ومنذ ذلك الوقت غابت انتصارات ليفربول على ملعب "الإمارات".