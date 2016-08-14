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شاهد: قوات كردية تستعيد 5 قرى من تنظيم الدولة قرب الموصل

14/8/2016

استعادت قوات كردية عراقية السيطرة على خمس قرى شرق مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في عملية شنتها في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقا لبيان رسمي.

وقال المجلس الأمني في المنطقة الكردية، وهو مجموعة تضم قوات أمنية متعددة في المنطقة الكردية في العراق في بيان إن العملية تهدف إلى "تطهير عدة قرى أخرى" وإنها "واحدة من العديد من العمليات" التي من شأنها زيادة الضغط على الموصل.

ووصف العميد ديدوان خورشيد توفيق، من قوات البشمركة، العملية بأنها "مستمرة."

وذكر البيان أن المنطقة التي تم إخلاؤها مساحتها نحو 50 كيلومترا مربعا، تم إخلاؤها بمساعدة من طائرات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة حيث دمرت تلك الطائرات سيارة مفخخة، وفقا للبيان الأمني.

وبدأت القوات العراقية في تطويق الموصل قبل الهجوم واسع النطاق لاستعادة السيطرة على المدينة.

وفي جنوب الموصل، تعمل قوات الجيش العراقي على إخلاء القرى حول قاعدة جوية تمت استعادتها مؤخرا.

ويسيطر تنظيم الدولة على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، منذ عام 2014،  وتبقى كآخر معقل حضري رئيسي للتنظيم المسلح في العراق.

 

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