شاهد: فيل تنمو ناباه لأسفل في حالة نادرة بماليزيا

عثر باحثون في مجال الحياة البرية على فيل ينمو ناباه لأسفل في منطقة مزارع مخصصة لاستخراج زيت النخيل بماليزيا يوم الخميس (11 من أغسطس/آب).

وتلقت وحدة إنقاذ الحياة البرية في إدارة الحياة البرية بولاية صباح تقارير بوجود ثلاثة أفيال في منطقة المزارع يتعين نقلها خارجها.

وبالمعاينة اتضح أن نابي أحد هذه الأفيال ينموان لأسفل بدلا من أعلى مثل أنياب معظم الأفيال.

ونُقل الفيل النادر إلى محمية بورنيو للأفيال بينما تبحث الإدارة عن أكثر الأماكن أمنا لإطلاقه.

وقال الباحث سين ناثان المدير المساعد لإدارة الحياة البرية في ولاية صباح إنه الدراسات ستحدد سبب نمو نابي هذا الفيل النادر لأسفل.

وأضاف أنه تأكد وجود فيل آخر بالحالة نفسها وتم التحفظ عليه في إحدى المحميات بولاية صباح أيضا.