شاهد: فلسطيني يتغلب على تلويث إسرائيل للأراضي الزراعية

بعد حروب متكررة في السنوات الأخيرة لم تعد تربة الأراضي الزراعية في قطاع غزة صالحة للزراعة.

فالحروب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أضرت بالأراضي الصالحة للزراعة التي تقول السلطات الفلسطينية إنها ملوثة بشدة حاليا.

إلا أن مزارعا فلسطينيا يدعى إياد العطار اكتشف وسيلة مبتكرة للتغلب على تلك المشكلة، تتمثل في استخدام الزراعة المائية لتنمية محاصيل في مزرعته التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع في منطقة بيت لاهيا بقطاع غزة.

ويزرع العطار (41 عاما) بمزرعته الخيار والنعناع والريحان في صوبات زراعية باستخدام مياه غنية بالمغذيات دون حاجة إلى تربة.

وقال العطار لتلفزيون رويترز "الزراعة المائية الحضارية زراعة مبتكرة جديدة في قطاع غزة، زراعة آمنه خالية من المواد المضرة بصحة المستهلك، وموفرة للمياه بنسبة 80 في المائة، وموفرة أيضا للأسمدة بنسبة 70 في المئة، وموفرة للأيدي العاملة وللمبيدات الزراعية التي تؤثر على صحة المستهلك، وصحة المواطن."

ويستخدم نظام الزراعة المائية مضخة ري لإمداد المحاصيل المزروعة بالماء على مدار اليوم.

ويوضح العطار أن هذه الطريقة في الزراعة تناسب أوضاع قطاع غزة تماما حيث توجد ندرة في المياه.

فما بين 90-95 في المئة من طبقة المياه الجوفية الوحيدة في القطاع ملوثة بالصرف الصحي والمواد الكيماوية وماء البحر حاليا، الأمر الذي يجعل محطات تحلية المياه والصنابير العمومية شريان إنقاذ لبعض سكان غزة وعددهم نحو 1.6 مليون نسمة.

لكن العطار مهتم أيضا بمستوى التلوث في تربة قطاع غزة.

وقال "القنابل الفسفورية والبراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات الاحتلال علي قطاع غزة في المنطقة الشمالية كان لها أثر سلبي كبير على التربة في الأراضي المفتوحة وهذا يؤدي طبعا حسب تقرير وزارة الصحة، إلى أمراض تربة ويؤثر على صحة النبتات وصحة المواطنين أيضا."