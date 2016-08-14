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شاهد: عرض يحاكي مذبحة فض رابعة في تورينو بإيطاليا

14/8/2016

أحيا مصريون مقيمون في تورينو بإيطاليا الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية بفعالية تضمنت عرضا تمثيليا يحاكي أبرز المشاهد التي تعرض لها المعتصمون في الرابع عشر من أغسطس/ آب عام 2013.

وتأتي الفعالية بالتوازي مع عشرات الفعاليات التي نظمها مصريون حول العالم، ففي لندن أحيا عدد من أبناء الجالية المصرية ، الذكرى الثالثة لمذبحة الفض بالتجمع في ميدان "ماربل ارتش"، وسط هتافات داعمة لـ "محمد مرسي"، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

وأقام المتظاهرون معرضا للصور في "ماربل ارتش" يوضح ما حدث في ميدان "رابعة"، ورفعوا لافتات عليها شارة "رابعة"، إضافة إلى صور "مرسي"، والعديد من صور ضحايا سقطوا خلال عملية الفض.

ونظم المتظاهرون عقب ذلك مسيرة نحو السفارة المصرية في لندن، وواصلوا تظاهراتهم الاحتجاجية أمامها.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غربها)؛ ما أسفر عن سقوط 2600 قتيلا بحسب تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي فيما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) إن عدد القتلى 632 منهم ثمانية شرطيين.

 

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